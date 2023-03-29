غداً.. استئناف مباريات الدوري والجوية يبحث عن الصدارة

2023/03/29 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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يبحث القوة الجوية عن العودة لصدارة الترتيب عبر بوابة مستضيفه النجف، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 للدوري الممتاز، التي ستلعب غدا الخميس بملعب النجف الدولي.

ويحاول القوة الجوية الذي يمتلك 41 نقطة عبور المتصدر الشرطة الذي يتقدم عليه بنقطة وحيدة.

ويتطلع المدير الفني قحطان جثير إلى كسب نقاط المباراة، علاوة على الوصول إلى الانتصار ال 13 ، الذي إذا تحقق فإن كتيبة الصقور ستكون صاحبة الرقم الأعلى حتى الآن بالدوري الممتاز.

وتتساوى حاليا 3 أندية محققة 12 فوزاً وهي الشرطة، الجوية والكهرباء.

ويعاني القوة الجوية من غياب 5 لاعبين بداعي الإيقاف والإصابة في لقاء الغد أمام النجف وهم: فرانكو ، كريست موجالو ، نيديفريكي، حسن رائد ، حمود مشعان.

بينما سيستعيد جثير خدمات لاعب المنتخب الأولمبي منتظر عبد الأمير، بعد نهاية مشاركته ببطولة الدوحة، وعدم الظهور في لقاء عمان منحه الجاهزية التامة للزج به أساسياً في المباراة المؤجلة.

وعلى الجهة المقابلة، دخل النجف تحت قيادة مدربه عبد الغني شهد معسكراً داخلياً مغلقاً في ضوء السعي لخطف نقاط المواجهة، ومصالحة الجماهير بعد سلسلة من العروض المتواضعة، وآخرها الهزيمة أمام أمانة بغداد في دور الـ 32 من بطولة الكأس.

ويمتلك النجف عددا من عناصر الخبرة التي بإمكانها تحقيق التفوق أمثال الثنائي الدولي السابق مهدي كامل وأحمد فاضل، فيما يقود البرازيلي برونو خط المقدمة الذي مازال بحاجة إلى معالجات فنية لكي يستعيد قوته.

ومن العناصر المهمة بتشكيلة شهد، الحارس هاني شاكر، الذي تحمل أعباء الهفوات الدفاعية وقدم مباريات كبيرة في الجولات الماضية.

ويحتل النجف الترتيب 9 برصيد 30 نقطة، وأمامه فرصة القفز مرتبتين في حال تجاوز ضيفه القوة الجوية في موقعة الغد.

طموحات متباينة

ويمتلك الكهرباء فرصة كبيرة بالتقدم نحو الصدارة في حال تجاوز ضيفه أربيل بالمباراة التي سيستضيفها ملعب الشعب الدولي غدا، إذ يمتلك حالياً 41 نقطة بالمركز الثالث.

ولدى الكهرباء عدة عناصر بارزة بإمكانها صنع الفارق أمثال مهيمن سليم ، محمد سلام ، علي جاسم ، كما أن محترفه ستيفن بافور يعد واحداً من أفضل الأجانب في هذا الموسم.

وهذه الأوراق قادرة على مواصلة العروض القوية في مرحلة الإياب والاقتراب من الصدارة.

وبالمقابل، فإن أربيل الذي يحتل الترتيب ال 16 برصيد 22 نقطة ، يعاني من غياب 3 لاعبين في مباراته أمام الكهرباء المؤجلة من الجولة 21 للدوري الممتاز.

وسيغيب الجناح أحمد حسن مكنزي عن أربيل، لالتزامه مع المنتخب الأولمبي العراقي ومشاركته الكاملة في لقاء الأمس أمام عمان ستحرمه من خوض لقاء الكهرباء .

كما سيغيب الثنائي محمد جفال ومحمد صالح أمام الكهرباء بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.





وكانت إدارة أربيل، قد أعلنت بوقت متأخر موافقتها على خوض المباراة المؤجلة أمام الكهرباء بعد تلويحها بالانسحاب لأسباب إدارية تخص موعد اللقاء وإبلاغهم بوقت متأخر من قبل لجنة المسابقات.

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