2023/03/29 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن زيادة إمدادات الغاز إلى الصين، وتوقع أن تصل إلى الحد الأقصى المخطط له عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” قريبا.تسلط هذه الخطوة الضوء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تفاوض على مشروع جديد لتوصيل الغاز إلى الصين المركز الخبري الوطني.

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