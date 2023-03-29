2023/03/29 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: aBR0zD7K_Uw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النخوة العراقية الأصيلة - هاي 100 ألف - الحلقة ٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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