2023/03/29 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZGxELZgP1do

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهمية حصول المرأة على التعليم للمجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهمية حصول المرأة على التعليم للمجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).