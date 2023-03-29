2023/03/29 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IaslE1MfRao

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. تصريح مثير لوزير الصناعة العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. تصريح مثير لوزير الصناعة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).