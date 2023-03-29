بعد الإشادة بـ

2023/03/29 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشاعر السوري حذيفة العرجي، سعيه لرفع دعوى تعويض عن حقوقه "الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية"، ضد صناع مسلسل "رسالة الإمام".

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