شارع الرشيد: حريق يندلع في محال تجارية والدفاع يسارع لانقاذ المواطنين

2023/03/29 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حادث حريق داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد قرب المطعم التركي ببغداد ..حاليآ فرق الدفاع المدني تنقذ عدد من المواطنين من الشقق السكنية اعلى المحال التجارية.

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