تقرير: انخفاض أسعار المنازل في 14 مدينة كندية

2023/03/29 | 19:48 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن شركة السمسرة العقارية Zoocasa أن أسعار المنازل في كندا قد انخفضت أقل من المعدل الوطني لسعر المنزل في 14 مدينة من أصل 20 التي تعتبر الأبرز من حيث سوق العقارات.قام التقرير بتحليل 20 منطقة سكنية في جميع أنحاء كندا ووجدت 14 سوقا انخفض فيها متوسط أسعار المنازل بأكثر من 25 […]

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