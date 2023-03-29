إنقاذ عدد من المواطنين من حادث حريق في شارع الرشيد ببغداد

2023/03/29 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإنقاذ عدد من المواطنين من حادث حريق في شارع الرشيد ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد قرب المطعم التركي ببغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من إنقاذ عدد من المواطنين من الشقق السكنية اعلى المحال التجارية".

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