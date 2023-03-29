السوداني يزور دار المسنين بمنطقة الصليخ في بغداد

2023/03/29 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "السوداني اطلع على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم".

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