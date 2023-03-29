2023/03/29 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل، الأربعاء، وجود اجماع سياسي داخل تحالف قوى الدولة لتمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية الحالية، مبينا ان ذلك الاجماع ساهم في حل الخلافات بين بغداد واربيل .

وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” الاجتماعات المتعددة بين الحكومة الاتحادية وقيادات الأحزاب الكردستانية، فضلا عن الوفود الفنية التي عقدت عشرات اللقاءات افضت الى وجود إرادة سياسية لحل قضية تشريع قانون النفط والغاز “.

وأشار الى ان ” المرحلة الحالية هي اقوى للدفع خلف إقرار القانون من قبل، بسبب تلك اللقاءات والتفاهمات الإيجابية التي جرت بين الحكومة الاتحادية والاقليم خلال الأشهر الماضية وعلى أعلى المستويات”.

وأضاف ان ” جميع قوى تحالف الدولة يجمعون على اقرار قانون النفط والغاز والاسراع في تشريعه، وانهاء المشاكل مع حكومة اقليم كردستان” , متوقعا ان “تشهد المرحلة المقبلة ادراج القانون ضمن جدول البرلمان لتمريره” .

يشار إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد شهدت تحسنا ملحوظا لاسيما بعد انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تحالف إدارة الدولة الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يكشف عن اجماع داخل قوى الدولة لتمرير قانون النفط قريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يكشف عن اجماع داخل قوى الدولة لتمرير قانون النفط قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).