حريق يلتهم محالاً تجارية في شارع الرشيد ببغداد

2023/03/29 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، باندلاع حريق كبير في إحدى المباني التجارية في شارع الرشيد وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث صحفي إن “الحريق اندلع في خمسة محال تجارية بشارع الرشيد قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد”.

وأضاف ان “فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتقوم حالياً بإخلاء المواطنين من الشقق السكنية التي تعلو المحال التجارية المندلعة فيها النيران”.

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