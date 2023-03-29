معبأة بمبالغ مالية .. الاطاحة بمتهم بحوزته بطاقات مصرفية معدة للتهريب

2023/03/29 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاربعاء، الاطاحة بمتهم بحوزته بطاقات مصرفية معدة للتهريب معبأة بمبالغ مالية.

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