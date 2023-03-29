2023/03/29 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة مالية للعمال.

وقال الأسدي في بيان لوزارة العمل : إن" المكافأة ستكون بقيمة 50 ألف دينار خلال شهر رمضان الفضيل ولغاية عيد الأضحى المبارك".ونقل البيان عن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران قولها: إنه" استنادا لتوجيهات الوزير، وافق مجلس إدارة صندوق ضمان التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على صرف مكافأة قدرها 50 ألف دينار للعمال المتقاعدين". وأوضحت، أن" هذه المبادرة تأتي لغرض التخفيف عن كاهل العمال المتقاعدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن صرف مكافأة مالية للعمال المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن صرف مكافأة مالية للعمال المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).