2023/03/29 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدين من الزمن للحروب السابقة في العراق.يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد الغاء تفويضات حرب العراق المركز الخبري الوطني.

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