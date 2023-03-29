2023/03/29 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رأت منظمة الصحة العالمية أنّ البالغين الذين هم بصحة جيدة لا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاحات كوفيد 19 بعد تلقي اللقاح الأساسي وجرعة أولى معزّزة، لأن فوائدها للصحة محدودة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).