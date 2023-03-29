2023/03/29 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tYvKeP0W8zA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح شارع الجوادر ضمن حملة "بغداد اجمل" التي اطلقها رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح شارع الجوادر ضمن حملة "بغداد اجمل" التي اطلقها رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).