2023/03/29 | 20:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق محال تجارية قرب "المطعم التركي" وسط بغداد وفرق الإطفاء تنقذ محاصرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق محال تجارية قرب "المطعم التركي" وسط بغداد وفرق الإطفاء تنقذ محاصرين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق محال تجارية قرب "المطعم التركي" وسط بغداد وفرق الإطفاء تنقذ محاصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).