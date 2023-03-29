مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق

2023/03/29 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية 66 صوتا مقابل 30 صوتا، على تشريع يلغي التفويضات الخاصة باستخدام القوة العسكرية في العراق لعامي 1991 و 2002.

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