الاطاحة بداعشي يعمل ناقلا لقاطع شمال بغداد في الكرمة

2023/03/29 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالأطاحة بداعشي يعمل ناقلا لقاطع شمال بغداد ضمن ما كان يعرف بـ"ولاية الفلوجة" قاطع الكرمة.

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