2023/03/29 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ExI7NC6vz5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عروض موسيقية ومهرجانات وجلسات مسائية في شارع المتنبي ببغداد تجعله قبلة للعائلات والشباب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عروض موسيقية ومهرجانات وجلسات مسائية في شارع المتنبي ببغداد تجعله قبلة للعائلات والشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).