وزارة الكهرباء تطمئن العراقيين: جاهزون للصيف المقبل

2023/03/29 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إكمالها "خطة محكمة" للصيف المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد موسى لـ(بغداد اليوم)، أن "الخطة تتمثل بمضي جاهزيتنا للصيف" مشيراً الى، ان "الوزارة بتحويل المغذيات من (2 سنكل إلى 3 سنكل) لتقديم أفضل خدمة للمواطنين".

وبين، ان "الخطة تتمثل بمعالجة الاختناقات وشراء المحولات واستحداث المغذيات ونصب المحطات الثابتة والمتحركة يضاف إلى ذلك إلى فتح بعض الخطوط المهمة".

ونوه موسى الى "اكمال الصيانات اللازمة تمهيداً بالدخول النهائي لخطة فصل الصيف".

وكان وزير الكهرباء زياد علي، أعلن في الثاني من آذار الجاري وصول الطاقة الانتاجية بحدود 15 ألفاً و600 ميغا واط" مبيناً، ان "تجهيز الطاقة بالعراق مرتفع حاليا ويبلغ 18 ساعة باليوم".

وأضاف "نحتاج إلى 35 ألف ميغا واط من الطاقة لتجهيز 24 ساعة كهرباء للمواطنين في الصيف المقبل، ونستعد لتوقيع اتفاقية مع إيران لتأمين كميات الغاز المطلوبة للطاقة للصيف المقبل".

ولفت الى وزير الكهرباء الى، أن "ضائعات الطاقة في المناطق العشوائية بعموم العراق قد تصل إلى 20 في المئة".

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