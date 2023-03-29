علاجات مجانية للأطفال: العتبة الحسينية ترعى مبادرة ’خيرية’ جديدة لعلاج المرضى

2023/03/29 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الأربعاء، 29 آذار، 2023 انطلاق مبادرة

خيرية لعلاج المرضى في مستشفى الإمام

زين العابدين عليه السلام تتضمن

تخفيضات تصل إلى النصف وعلاجات مجانية

للأطفال.

وقال مدير مستشفى

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