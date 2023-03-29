2023/03/29 | 21:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاجات مجانية للأطفال: العتبة الحسينية ترعى مبادرة ’خيرية’ جديدة لعلاج المرضى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأربعاء، 29 آذار، 2023 انطلاق مبادرة
خيرية لعلاج المرضى في مستشفى الإمام
زين العابدين عليه السلام تتضمن
تخفيضات تصل إلى النصف وعلاجات مجانية
للأطفال.
وقال مدير مستشفى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاجات مجانية للأطفال: العتبة الحسينية ترعى مبادرة ’خيرية’ جديدة لعلاج المرضى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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