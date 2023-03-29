امراة في السوشيال ميديا يعتقد انها ايزيدية تشعل الشارع لايزيدي

2023/03/29 | 21:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك شهدت امراة عجوزة على صفحة واحد من متبرعي السوشيال ميديا في الفلسطين و نشرها بعض النشطاء بغية الوصول إليها لأجل مساعدتها و لكن بعد ذلك ظهرت انها في فلسطين.“قطي خلف ميرزا” امراة ايزيدية كانت قد اختطفها تنظيم داعش في أغسطس 2014 و كانت يدها مكسورة في الوقت انذاك و قال مقربون …

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