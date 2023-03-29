تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً لعهد أبوظبي

2023/03/29 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن

زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي،

مساء اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين

خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في

إمارة أبوظبي، وفق لوكالة أنباء

الإمارات "وام".

وقالت الوك

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