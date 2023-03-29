النفط يتحول للانخفاض بفعل عمليات بيع لجني الأرباح

2023/03/29 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تحول النفط للانخفاض يوم الأربعاء في تعاملات متقلبة مع تطلع المستثمرين إلى جني الأرباح للاستفادة من ارتفاع الأسعار على مدى يومين متتاليين، فيما تناقش الأسواق شح العرض.

تراجع خام برنت 32 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 78.33 دولار للبرميل عند الساعة (1639 بتوقيت جرينتش)، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.1 في المئة، إلى 73.09 دولار.

قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في (بي.أو.كيه فايننشال)، مشيرا إلى عمليات شراء كبيرة لصناديق الاستثمار خلال اليومين الماضيين "تحاول الأسواق إيجاد توازن".

وعلى صعيد المعروض ، خفضت روسيا إنتاجها أقل من المتوقع بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي (TADAWUL:2030) لعملياتها بعد انتهاء أعمال الصيانة وتراجع الواردات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أدى سحب مخزونات البنزين بصورة أكثر من المتوقع إلى تنامي حجم الطلب قبل دخول موسم الصيف.

وتأتي بيانات المخزون في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق بعدما اضطر العراق يوم السبت لوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم.

وقالت شركة النفط النرويجية (دي.إن.أو) اليوم الأربعاء إنها بدأت في وقف الإنتاج في حقليها في كردستان اللذين بلغ متوسط إنتاجهما نحو 107 آلاف برميل يوميا في عام 2022، وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.

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