التعليم تحدد موعد أداء الامتحانات النهائية في الجامعات

2023/03/29 | 21:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم وجّه بتعضيد بيئة التكامل مع وزارة التربية.

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