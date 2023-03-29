2023/03/29 | 21:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: الحكومة تولي اهتماماً ورعاية خاصة لكل دور المسنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة تولي اهتماماً ورعاية خاصة لكل دور المسنين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة تولي اهتماماً ورعاية خاصة لكل دور المسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).