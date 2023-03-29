2023/03/29 | 21:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم 45 مليون دينار..المنافذ تطيح بعصابة لتزييف العملة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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