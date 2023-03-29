2023/03/29 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعصابة لتزييف العملة في بغداد.

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