محافظة بغداد تعلن دفعة جديدة من أسماء الفائزين بتعيينات الأمن الغذائي

2023/03/29 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن دفعة جديدة من أسماء الفائزين بتعيينات الأمن الغذائي.وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تعلن أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للقناة العامة لشهادات #البكالوريوس المتضمنة اختصاصات التالية: – هندسة مساحة – إدارة عامة – إدارة صناعية […]

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