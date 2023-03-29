الموارد: الأمطار الأخيرة أمّنت كميات جيدة لري المحاصيل

2023/03/29 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الموارد المائية بأن موجة الأمطار التي هطلت مؤخراً على مناطق عدة من البلاد، لاسيما ضمن المنطقة الشمالية منها، كونها أمَّنت كميات جيدة من المياه لري المحاصيل المختلفة ضمن المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ان ” الأمطار الأخيرة كانت ذات فائدة كبيرة للبلاد، أهمها الهاطلة على المناطق الشمالية والتي كان لها تأثير إيجابي على الخزانات، لاسيما سد الموصل والذي أصبحت وارداته أفضل من السابق، إضافة إلى تأمين الاستهلاك المائي لعموم المناطق الواقعة جنوب السد.

وأضاف أن ” الأمطار التي تلي ذلك ، كانت في شرق دجلة ابتداء من الشمال وحتى محافظتي ميسان والبصرة، كونها أمَّنت ريَّة كاملة لمحصولي الحنطة والشعير بمساحات كبيرة، والتي كانت مهددة بسبب عدم وجود خزين كاف لها، أما الأقل فائدة منها، فكانت للجزء الغربي، إذ قللت استغلال مياه الأنهر، فضلاً عن إكمال ريَّة الفطام لمساحات كبيرة من الأراضي المرويَّة في المناطق الوسطى والجنوبية”.

وأكد ان “إسهام الأمطار التي هطلت مؤخراً وذوبان الثلوج، بشكل إيجابي على معدل جريان نهري الزاب الكبير والصغير، إضافة إلى تحسن نسبي بواردات سدي دوكان ودربندخان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في السليمانية، منوهاً بأن خزين سد حمرين المرتبط بسد دربندخان، أفضل مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، متوقعاً سقوط أمطار جديدة سيتم خزنها في السدين للاستفادة منها بتغذية نهر ديالى”.

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