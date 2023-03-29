الزراعة النيابية: الإطلاقات المائية من قبل تركيا تكتيك مؤقت لتهدئة العراق

2023/03/29 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر مخيف، الاجراءات التركية بشأن زيادة الاطلاقات المائية للعراق على انه تكتيك مؤقت لتهدئة العراق.

وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموقف التركي من اعطاء الاطلاقات المائية لمدة شهر هذا يعتبر رمي ذر الرماد في العيون ولايعتبر انجاز”.

وأضاف، أن “الفريق المفاوض مع الجانب التركي برئاسة رئيس الوزراء لم يحقق النجاحات في التفاوض الاستراتيجي”، مبينا ان “إجراءات تركيا بشأن المياه مؤقته”.

واشار مخيف، الى أن “الامطار التي تساقطت في العراق خلال الفترة الماضية تساهم بشكل كبير في حل ازمة المياه بالعراق”، مشيرا الى انها “جاءت خلال موسم يسمى بـري الفطام الذي تحتاج خلاله الزراعة الى الري”.

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