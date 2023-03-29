2023/03/29 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبادرات تتواصل في رحاب رمضان البزّاز ينقل حال عائلتين من الموصل والبصرة إلى الأفضل بغداد – ندى شوكت تتواصل المبادرات الانسانية لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، في رحاب الشهر الفضيل،وامس الاول اغاث البزاز من خلال برنامج (على نياتكم ترزقون) الذي تقدمه قناة (الشرقية)، عائلة ابو يوسف من الموصل الذي يعيل 7 أطفال فضلا […]

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