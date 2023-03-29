2023/03/29 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان) : الحكومة لم تلغ قانون حجز أموال أركان النظام السابق إستمرار لجنة إعفاء دار السكن حلقة زائدة تعوق علاقة المتضرّر بالقضاء بغداد – قصي منذر رأى خبير قانوني ،ان مجلس الوزراء لم يلغ قانون حجز الامخوال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق ، ولم يسحبه من مجلس النواب بل الذي تم سحبه […]

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