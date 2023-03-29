2023/03/29 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والكويت يحتويان أزمة المسلسلات المسيئة بغداد تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع المنامة بغداد – ابتهال العربي رفض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين.وقالت الهيئة في بيان أمس ان (اتصالا هاتفياً جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام […]

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