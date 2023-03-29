نجم العراق: أريد مبادلة حياتي مع نيمار وأعتز بلقب زيزو

2023/03/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف زيدان إقبال لاعب المنتخب العراقي ومانشستر يونايتد، اهتماماته خارج الملعب، وأغرب ما شهده خلال تجربته مع الشياطين الحمر.

وقال إقبال، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء: "سأضع النجم البرازيلي نيمار في مقدمة خياراتي حال استطعت مبادلة حياتي بحياة نجم رياضي آخر".

وأضاف: "الحدث الرياضي العالمي الذي سيكون في أولى اهتماماتي لمتابعته، مواجهة نهائي كأس العالم للكريكت بين الهند وباكستان".

وزاد: "طموحي أن أكون طبيب أسنان، وأرغب بتجربة تسلق الجبال، وأتمنى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، فاللغات ليست أزمة بالنسبة لي..



إذ أجيد الإنجليزية والعربية وقليلاً من الباكستانية".

وكشف النجم العراقي عن أول مباراة شاهدها، قائلاً: "إنها مواجهة مانشستر يونايتد مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل سنوات عديدة".

وأتم: "أعتز بلقب زيزو الذي يطلقه عليّ عدد من الأصدقاء".

يذكر أن الصحافة الإنجليزية أشادت بالمستوى الذي ظهر عليه إقبال في اللقاء الودي الذي أقيم مؤخرًا بين العراق وروسيا، ومطالبتها بإشراكه مع مانشستر يونايتد في مبارياته المقبلة بالدوري الممتاز.

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