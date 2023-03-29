رئيس الإمارات يعين نجله ولياً للعهد في أبو ظبي وشقيقه نائب رئيس له

2023/03/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد بصفته حاكم إمارة أبو ظبي، عّين نجله خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد بإمارة أبو ظبي.

كما قرر رئيس الإمارات تعيين شقيقه منصور بن زايد نائباً له إلى جانب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

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