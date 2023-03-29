وصول نادر لكاميرا CNN.. شاهد كواليس مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية لهجوم برمائي

2023/03/29 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم الآلاف من القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بإجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك تدريبات على العمليات الهجومية.في غضون ذلك، زعمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن البلاد قامت بمحاكاة إطلاق صاروخ نووي تكتيكي.

وتنقل بولا هانكوكس من CNN مشاهد من تلك التدريبات من أرض الواقع في وصول نادر لما وراء كواليس هذه المناورات.

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