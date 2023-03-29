"تحدي الكارني".. حملة مغربية للتكفل بديون الفقراء لدى البقالات

2023/03/29 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ناشطون مغاربة، حملة لدفع المبالغ المالية لبعض العائلات لدى البقالات، في إطار مسح مستحقات المعوزين، خلال شهر رمضان.

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