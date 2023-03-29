نقل بابا الفاتيكان الى المستشفى

2023/03/29 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفاتيكان نقل البابا فرنسيس إلى

مستشفى "جيميلي" في روما للخضوع لفحوص

طبية دورية، تم تحديد موعدها في وقت

سابق.

يذكر أن البابا فرنسيس، قضى 10 أيام في

مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية

جراحية.

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