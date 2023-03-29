الشيخ عبد المهدي الكربلائي يصلى على جثمان السيد صادق الحكيم

2023/03/29 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

الصلاة على جثمان السيد صادق الحكيم

النجل الاكبر للشهيد السيد محد باقر

الحكيم والذي توفي صباح اليوم الاربعاء

في مدينة النجف الاشرف

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