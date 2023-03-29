العراق يتلقى تعويضا بنحو 70 مليون دولار عن اثار التغيرات المناخية

2023/03/29 | 22:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع الدول المتقدمة على تأسيس صندوق المناخ الأخضر للخسائر والأضرار، فيما أشارت إلى استحصال العراق مبلغ 68 مليون دولار ضمن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، عيسى الفياض في حديث للوكالة الرسمية : إن "العراق استحصل مبلغ 68 مليون دولار ضمن مؤتمر شرم الشيخ"، مبيناً، أن "المبلغ سيساهم في تقديم مشاريع لمختلف المحافظات التي تخص الأمن الغذائي، منها زراعية ومائية، وهذه لها دور كبير وخصوصا لمحافظات الوسط والجنوب".وأضاف الفياض، أن "مفاوضات أجريت مع الدول المتقدمة استطاعت تحقيق إنجاز كبير مضافاً إلى اتفاقية باريس"، منوهاً إلى أن "الاتفاقية نصت على أن الدول المتضررة من تغير المناخ تذكر الخسائر في تقريرها ويقدم دولياً، في حين أن المفاوضات وصلت إلى اتفاق بوضع صندوق خاص (صندوق المناخ الأخضر) للخسائر والأضرار".وتابع، أن "العراق وقع عليه الضرر بسبب تغير المناخ، وعلى الدول المتقدمة تعويضه، لاسيما وأنه يعتبر خامس أكثر دولة هشاشة في العالم من التغيرات المناخية"، مؤكداً" أهمية الاستفادة من هذا الدعم وتقديم مشاريع ناجحة أو مقترحات، خاصة بمشاريع المياه والتبطين واستخدام الطاقة النظيفة".ولفت إلى، أن "العراق تمكن من الحصول على مبلغ 68 مليون دولار، منها 35 مليون دولار ونصف ستقر بشكل نهائي، فضلاً عن تخصيص العراق لمبلغ 3 ملايين دولار، وبالتالي سيكون المبلغ 38 مليون دولار وسيخصص لمشاريع في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى".

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