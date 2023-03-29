2023/03/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، الأربعاء، عن زيادة المساحات المزروعة إلى 6.5 ملايين دونم بعد موجات الأمطار الأخيرة.

وتوقع ذياب في تصريح متلفز :"وفرة الانتاج من الحنطة في البلاد بسبب موجات الأمطار والتوسع بزراعة المحصول".

وأضاف :"يقلقنا الصيف المقبل، وهناك تحديات كبيرة لاسيما وان ينتهي موسم الأمطار في نهاية نيسان المقبلـ وبدء درجات الحرارة بالارتفاع وزيادة التبخر".

وتابع "سنركز على تأمين المياه للاستهلاك البشري في الصيف القادم ولذلك قللنا من تصاريف سدي حديثة والموصل".

وأشار وزير الموارد الى، ان "تركيا لديها مشكلة في حوض الفرات وليس في حوض نهر دجلة" منوها الى، ان "كميات الثلوج في حوض الفرات بتركيا قليلة جداً وهذا مؤشر سلبي".

وشدد على، ان "موضوع التجاوزات على المياه كبير ويجب الحد منه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية: بعد موجة الأمطار زادت المساحات المزروعة إلى 6.5 ملايين دونم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية: بعد موجة الأمطار زادت المساحات المزروعة إلى 6.5 ملايين دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).