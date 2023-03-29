بابليون تطعن بفقرة كوتا المسيح:

2023/03/29 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كتلة بابليون المسيحية، اليوم الأربعاء، عن تقديمها طعناً امام المحكمة الاتحادية بفقرة كوتا المسيح بقانون الانتخابات الجديد.

وقال النائب عن الكتلة دريد أيشوع، لـ(بغداد اليوم) ان "مجلس النواب مرر الفقرة الخاصة بكوتا المسيح بالتصويت عليها رغم انها لم تحصل موافقة اغلبية النواب، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعلن عن الموافقة عليها بشكل غير قانوني".

وبين أيشوع ان "الهدف من تمرير هذه الفقرة هو ذهاب مقعدين من مقاعد كوتا المسيح الـ(5) الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولهذا أصبحت هناك دائرتين انتخابيتين للمسيح الأولى دائرة إقليم كردستان والثانية دائرة واحدة لكل المحافظات العراقية عدا محافظات الإقليم، ولهذا قدمنا طعن بالتصويت على هذه الفقرة كونها مررت دون موافقة النواب، لكن الحلبوسي مررها بالاتفاق مع البارتي".

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