2023/03/29 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تنفيذها (6) عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من دوائر محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة مبالغها بلغت خمسة مليارات دينارٍ. وأشارت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط تلاعب و مخالفات بـ 5 مليارات دينار في نينوى المركز الخبري الوطني.

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