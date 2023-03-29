2023/03/29 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية حرس الحدود السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة.وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية..



إحباط تهريب 35 طناً من المخدرات واعتقال 257 متهماً المركز الخبري الوطني.

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