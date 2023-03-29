تحرك نيابي على القادة السياسيين لتشريع قانون قبل عرضه على البرلمان

2023/03/29 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاربعاء، عن مباشرتها التحرك على القادة السياسيين لتشريع قانون النفط قبل عرضه على مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”زيارة وفود اقليم كردستان الى بغداد بعد قرار محكمة باريس والذي اوقف تصدير نفط الاقليم نحو تركيا سيكون حافزا مهما للاقليم والحكومة للوصول الى تفاهمات حول اقرار قانون النفط والغاز”.واشار الجابري، الى “بدء اللجنة الان بجولاتها على القادة السياسيين لتسهيل تشريع هذا القانون والوصول الى تفاهمات قبل عرضه على مجلس النواب على اعتبار انه هذا القرار سيؤدي الى خسائر للاقليم اولا وللحكومة ثانيا”.

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