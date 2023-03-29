السوداني يتحدث عن التجربة الديمقراطية في العراق

2023/03/29 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يشارك في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية) •••••••••• شارك رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت، وجاءت مشاركة سيادته، بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، […]

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