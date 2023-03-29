2023/03/29 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو الشيخ منصور بن زايد الذي أصدر محمد بن زايد قرارا بتعيينه نائبا لرئيس الإمارات؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو الشيخ منصور بن زايد الذي أصدر محمد بن زايد قرارا بتعيينه نائبا لرئيس الإمارات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).